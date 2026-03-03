Кыргызстан заключил налоговое соглашение с Гонконгом

Кыргызская Республика и Специальный административный район Гонконг КНР подписали соглашение об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Подписание состоялось в онлайн-формате.

Документ направлен на устранение двойного налогообложения доходов хозяйствующих субъектов двух сторон, предотвращение уклонения от уплаты налогов, а также обеспечение обмена информацией между компетентными органами.

Соглашение также предусматривает защиту резидентов одного государства от дискриминационного налогообложения на территории другого и направлено на предотвращение злоупотребления его положениями.

В ведомстве отметили, что соглашения об избежании двойного налогообложения являются одним из инструментов привлечения прямых иностранных инвестиций и способствуют развитию экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Гонконгом.