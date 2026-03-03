Кыргызстан и ШОС обсудили подготовку к марафону "Run the Silk Road"

Директор Департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Казыбек Молдажиев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику провел встречу с заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) госпожой Чжан Син.

Главными темами обсуждения стали вопросы международной спортивной интеграции. Стороны уделили особое внимание организации ежегодного марафона "Run the Silk Road" в Бишкеке, а также деталям подготовки встречи министров спорта государств - членов ШОС.

Кроме того, в ходе переговоров поднимались вопросы развития спортивной инфраструктуры во всех семи областях Кыргызстана. Казыбек Молдажиев и Чжан Син обсудили возможность реализации совместных инициатив, направленных на расширение партнерских связей и поддержку региональных атлетов.

По завершении встречи стороны подтвердили намерение координировать совместные действия. Переговоры прошли в конструктивном ключе, продемонстрировав высокую заинтересованность в углублении кыргызско-китайского взаимодействия в сфере физической культуры.