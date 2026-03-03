Погода
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке

Мобильный оператор О! объявил о мерах поддержки своих клиентов, находящихся в зоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Компания обеспечила абонентов бесплатным интернет-трафиком, чтобы они могли оставаться на связи с близкими.

В компании подчеркивают, что в моменты неопределенности возможность услышать родных перестает быть просто услугой и становится жизненной необходимостью.

"Для нас это прежде всего вопрос человечности и взаимной поддержки. В такие минуты крайне важно, чтобы каждый наш соотечественник за рубежом чувствовал связь с домом и мог оперативно получать важную информацию", – отметили в О!.

Бесплатный пакет объемом 500 МБ интернета автоматически начислен всем абонентам О!, находящимся в роуминге на территории следующих стран:

  1. ОАЭ
  2. Саудовская Аравия
  3. Катар
  4. Иран
  5. Иордания
  6. Бахрейн

Пакет действует в течение 30 дней, что позволит гражданам оперативно получать актуальную информацию и поддерживать контакт с родными в Кыргызстане. Контроль остатка трафика доступен в мобильном приложении "Мой О!".

Призываем вас соблюдать меры предосторожности, следовать инструкциям официальных служб.

Берегите себя, ваш О!.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.


