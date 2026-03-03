Гражданин Кыргызстана стал участником ДТП в Карелии

Гражданин Кыргызстана стал участником дорожно-транспортного происшествия в Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 28 февраля в 10:05 в Пудожском районе на 419-м километре автодороги А-119 Вологда Медвежьегорск до пересечения с трассой "Кола".

28-летний водитель Honda Odyssey, гражданин Кыргызстана, не учёл дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом Schmitz под управлением 60-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка легкового автомобиля, также гражданка Кыргызстана. В ведомстве уточнили, что во время движения она не была пристёгнута ремнём безопасности.