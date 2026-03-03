К 17-летию бренда. Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта

17 лет назад О! стартовал как мобильный оператор, а сегодня это уникальное для рынка Кыргызстана суперприложение "Мой О!" с 10 миллионами установок. Синергия телекома, финтеха и ритейла создала единую точку управления цифровой жизнью, доступную абонентам всех сетей Кыргызстана.
Перед вами 17 фактов о том, каким О! стал в 2026 году.
1.Суверенитет и охват. Сеть О! охватывает 99,8% населения, обеспечивая стабильный сигнал даже в условиях дефицита частот благодаря уникальным инженерным решениям.
2. Больше данных. В тарифах "Переходи на О! КОМБО" объем интернета вырос в 2 раза без доплат.
3. eSIM и код 506. Стать абонентом можно за пару минут через eSIM в приложении "Мой О!". При оплате связи на полгода вперед – статусные номера идут в подарок.
4. Синергия "Мобайл + Дом". Вместе с Saima Telecom компания развивает конвергентные решения: интернет дома и в смартфоне – в одном тарифе, ведь вместе дешевле и выгоднее.
5. Банк 24/7. Полный цикл банковских услуг – от ежедневных платежей и вкладов до онлайн-кредитов – доступен в суперприложении в любое время.
6. Интеграция с финтех-гигантом Kaspi.kz. Моментальные переводы и оплата по QR в Казахстане – привычно и удобно, как дома.
7. Мир без границ. Получение денег через Astrasend, мгновенная отправка по всему миру через Visa Direct и Visa+.
8. Экосистема для бизнеса. Полноценный сервис для предпринимателей: счета, эквайринг и кредиты для развития своего дела.
9. Инфраструктура доступа. Крупнейшая сеть терминалов, банкоматов и нактаматов обеспечивает доступ к наличным и платежам по всей стране.
10. Щедрый кешбэк. Бонусы за оплату картой и по QR, а с подпиской O!Prime – привилегий и выгоды еще больше.
11. Только оригинал. Как партнер Apple и Honor, сеть O!Store гарантирует доступ к новинкам с официальной гарантией.
12. O!Market. Маркетплейс внутри приложения: рассрочка 0%, огромный ассортимент – от продуктов и лекарств до крупной техники – с доставкой.
13. Доступность. Десятки тысяч кыргызстанцев обновили свои мобильные телефоны благодаря выгодным условиям рассрочки.
14. Расширена линейка социально значимых тарифов. "Мамлекеттик" и "Пенсионер" обеспечивают качественную связь тем, кто служит стране и старшему поколению.
15. Эко-инициативы. Команда О! высадила уже 7 садов в школах, а инженеры бережно строят сеть, сохраняя гнёзда аистов, которые выбирают вышки О! безопасным домом для птенцов.
16. Киберщит. Команда безопасности О! признана лучшей на национальных киберучениях, защищая данные миллионов пользователей.
17. HR-бренд №1 и образовательный проект Intern Labs. О! стал примером сильной корпоративной культуры в регионе, что подтвердила престижная премия "WOW! HR 2025", а полностью бесплатный корпоративный проект Intern Labs позволяет молодежи освоить IT-профессии и стать частью команды, создающей цифровое настоящее Кыргызстана.
Это история цифровой трансформации, которую мы пишем вместе с вами. За каждым фактом – доверие людей и работа профессионалов.
ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР. ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г. ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.