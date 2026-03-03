К 17-летию бренда. Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта

17 лет назад О! стартовал как мобильный оператор, а сегодня это уникальное для рынка Кыргызстана суперприложение "Мой О!" с 10 миллионами установок. Синергия телекома, финтеха и ритейла создала единую точку управления цифровой жизнью, доступную абонентам всех сетей Кыргызстана.

Перед вами 17 фактов о том, каким О! стал в 2026 году.

Телеком: Технологическое лидерство

1.Суверенитет и охват. Сеть О! охватывает 99,8% населения, обеспечивая стабильный сигнал даже в условиях дефицита частот благодаря уникальным инженерным решениям.

2. Больше данных. В тарифах "Переходи на О! КОМБО" объем интернета вырос в 2 раза без доплат.

3. eSIM и код 506. Стать абонентом можно за пару минут через eSIM в приложении "Мой О!". При оплате связи на полгода вперед – статусные номера идут в подарок.

4. Синергия "Мобайл + Дом". Вместе с Saima Telecom компания развивает конвергентные решения: интернет дома и в смартфоне – в одном тарифе, ведь вместе дешевле и выгоднее.

Финтех-решения для жизни и бизнеса

5. Банк 24/7. Полный цикл банковских услуг – от ежедневных платежей и вкладов до онлайн-кредитов – доступен в суперприложении в любое время.

6. Интеграция с финтех-гигантом Kaspi.kz. Моментальные переводы и оплата по QR в Казахстане – привычно и удобно, как дома.

7. Мир без границ. Получение денег через Astrasend, мгновенная отправка по всему миру через Visa Direct и Visa+.

8. Экосистема для бизнеса. Полноценный сервис для предпринимателей: счета, эквайринг и кредиты для развития своего дела.

9. Инфраструктура доступа. Крупнейшая сеть терминалов, банкоматов и нактаматов обеспечивает доступ к наличным и платежам по всей стране.

10. Щедрый кешбэк. Бонусы за оплату картой и по QR, а с подпиской O!Prime – привилегий и выгоды еще больше.

Ритейл и девайсы: Доступ к мировым брендам

11. Только оригинал. Как партнер Apple и Honor, сеть O!Store гарантирует доступ к новинкам с официальной гарантией.

12. O!Market. Маркетплейс внутри приложения: рассрочка 0%, огромный ассортимент – от продуктов и лекарств до крупной техники – с доставкой.

13. Доступность. Десятки тысяч кыргызстанцев обновили свои мобильные телефоны благодаря выгодным условиям рассрочки.

Забота и ответственность

14. Расширена линейка социально значимых тарифов. "Мамлекеттик" и "Пенсионер" обеспечивают качественную связь тем, кто служит стране и старшему поколению.

15. Эко-инициативы. Команда О! высадила уже 7 садов в школах, а инженеры бережно строят сеть, сохраняя гнёзда аистов, которые выбирают вышки О! безопасным домом для птенцов.

Будущее и команда

16. Киберщит. Команда безопасности О! признана лучшей на национальных киберучениях, защищая данные миллионов пользователей.

17. HR-бренд №1 и образовательный проект Intern Labs. О! стал примером сильной корпоративной культуры в регионе, что подтвердила престижная премия "WOW! HR 2025", а полностью бесплатный корпоративный проект Intern Labs позволяет молодежи освоить IT-профессии и стать частью команды, создающей цифровое настоящее Кыргызстана.

Это история цифровой трансформации, которую мы пишем вместе с вами. За каждым фактом – доверие людей и работа профессионалов.

Спасибо, что выбираете О!.

ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР. ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г. ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.