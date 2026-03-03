В Кыргызстане усилят ответственность за ложную информацию об органике

В Кыргызской Республике инициирован законопроект, направленный на защиту прав потребителей при покупке органических товаров. Документ, разработанный депутатом Махабат Мавляновой, вынесен на общественное обсуждение. Ключевым нововведением предлагается усиление ответственности производителей за введение покупателей в заблуждение относительно экологической чистоты продуктов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон "О защите прав потребителей" и Кодекс о правонарушениях. Одной из главных мер станет строгий запрет на использование на упаковках неорганических товаров любых символов, знаков и пиктограмм, которые визуально схожи с национальным органическим логотипом. Эта норма призвана пресечь практику "гринвошинга", когда обычные продукты маскируются под экологически чистые ради повышения их стоимости.

Помимо запретительных мер, проект закона обязывает информировать население о реальных свойствах сертифицированной органической продукции. Покупатели должны четко понимать, что в таких хозяйствах полностью исключено применение ГМО, пестицидов, химических удобрений, искусственных красителей и стимуляторов роста.

Инициаторы подчеркивают, что принятие закона станет важным шагом для укрепления продовольственной безопасности страны и повышения доверия к отечественным брендам на внешних рынках. Новые правила создадут равные условия для добросовестных фермеров и защитят кошельки граждан от переплаты за псевдоорганическую продукцию.