В Джалал-Абаде выявлены лекарства без отражения в ЭБД

В Джалал-Абадской областной клинической больнице выявлены лекарственные средства, не отражённые в Электронной базе данных лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Нарушение установлено в аптечном пункте ОсОО Неман-Фарм в ходе рабочей поездки министра здравоохранения КР Дамирбека Осмонова в Ошскую и Джалал-Абадскую области. В рамках визита была проинспектирована работа Электронной базы данных, включая модуль прослеживаемости.

По данному факту уполномоченными специалистами составлен акт.

Министр подчеркнул, что требования по обязательной регистрации и цифровой прослеживаемости лекарственных средств распространяются на все субъекты фармацевтической деятельности независимо от формы собственности.

По его словам, каждый лекарственный препарат, находящийся в обращении на территории страны, должен быть отражён в электронной системе прослеживаемости. Это необходимо для обеспечения прозрачности фармацевтического рынка, соблюдения законодательства и защиты прав пациентов.


