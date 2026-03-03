Погода
В МВД КР рассказали о популярных схемах мошенничества

128  0
- Назгуль Абдыразакова
В МВД КР сообщили о росте мошенничества и предупредили граждан о наиболее распространённых схемах обмана.

По данным ведомства, злоумышленники активно используют телефонные звонки, сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или родственниками и под различными предлогами требуют перевести деньги либо передать конфиденциальную информацию.

Чаще всего мошенники пытаются получить реквизиты банковских карт, одноразовые коды подтверждения из SMS, данные интернет-банкинга, а также персональную информацию через переход по подозрительным ссылкам.

В МВД подчёркивают, что сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают по телефону коды подтверждения, пароли и полные реквизиты банковских карт.

Кроме того, фиксируются случаи вовлечения граждан в противоправную деятельность под предлогом получения "вознаграждения" за временное использование банковской карты так называемое дропперство. Передача банковских реквизитов третьим лицам является незаконной и может повлечь уголовную ответственность.

Граждан призывают проявлять бдительность, не доверять сомнительным звонкам и сообщениям и незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.


URL: https://www.vb.kg/456156
