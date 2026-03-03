Погода
В КР легализовали ювелирные изделия на 16,8 млрд сомов

296  0
- Назгуль Абдыразакова
1 марта 2026 года Государственная налоговая служба КР завершила кампанию по легализации ювелирных изделий. В её рамках 942 предпринимателя узаконили продукцию на сумму почти 16,8 млрд сомов.

Как сообщили в ведомстве, за период проведения кампании оформлено 1 604 электронных счёта-фактуры. Сведения об остатках ювелирных изделий без документов, подтверждающих их происхождение, внесены в базу данных налоговой службы.

В ГНС отметили, что это позволит обеспечить более эффективный учёт и контроль за оборотом продукции в ювелирной сфере.

Кампания проводилась в рамках исполнения указа Президента КР "О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики" и, по оценке службы, стала шагом к совершенствованию налогового администрирования и повышению прозрачности экономики.

В налоговой подчеркнули, что намерены и далее сотрудничать с бизнес-сообществом для соблюдения законодательства и формирования равных условий для предпринимателей.


URL: https://www.vb.kg/456159
Теги:
ГНС, налоги, ювелирная отрасль, Кыргызстан
