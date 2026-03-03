Погода
В посольстве США в Эр-Рияде начался пожар из-за атаки БПЛА

Два беспилотника ударили по зданию посольства США в Эр-Рияде, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Минобороны Саудовской Аравии. На территории диппредставительства начался пожар.

В ночь на 3 февраля в дипломатическом квартале Эр-Рияда несколько раз звучали взрывы. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что Тегеран приступил к уничтожению "американских политических центров" на Ближнем Востоке.

По информации Fox News, в посольстве США не было людей в момент удара БПЛА. Журналистка NewsNation Келли Мейер после разговора с президентом США Дональдом Трампом написала в соцсети X, что тот пообещал в ближайшее время дать ответ на атаку на посольство и гибель шести американских военнослужащих.


