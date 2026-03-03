КР согласовывает эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока

Кыргызстан ведёт переговоры с рядом стран Ближнего Востока о согласовании эвакуационных рейсов для своих граждан. Вопрос находится на постоянном контроле, о результатах переговоров будет сообщено дополнительно.

Как сообщили в министерстве иностранных дел, работа проводится во исполнение поручения президента Садыра Жапарова. Переговоры ведутся, в частности, с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Султанатом Оман.

Гражданам Кыргызстана, находящимся на территории государств Ближнего Востока, рекомендовано проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, строго соблюдать требования местных властей и правоохранительных органов.

Также рекомендуется постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, контактные данные дипломатических представительств и следить за официальными сообщениями.