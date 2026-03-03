Погода
На месте кинотеатра "Чатыр-Куль" построят культурный центр

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке заложили капсулу под строительство современного культурного центра на месте бывшего кинотеатра "Чатыр-Куль". Открытие объекта планируется уже в сентябре текущего года. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в торжественной церемонии приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, министр культуры, информации и молодёжной политики КР Мирбек Мамбеталиев, а также жители района.

По словам главы города, на участке не будет построен жилой дом. "Здесь будет возведён современный культурный центр, не менее значимый и достойный, чем прежний "Чатыр-Куль". При соблюдении всех строительных норм и графика работ объект планируется открыть уже в сентябре", -отметил он.

Проект реализуется мэрией Бишкека. Предусмотрено строительство трёхэтажного здания с подземной парковкой на 92 машиноместа. Общая площадь участка составляет 0,4 гектара. Площадь здания - 2 490 квадратных метров. В центре разместятся кинотеатр на 420 мест, музыкальные и театральные классы, фуд-корт-зоны и выставочный зал на 330 мест.

Справка: Кинотеатр "Чатыр-Куль" был открыт в 1967 году в Ботаническом жилмассиве и рассчитан на 600 мест. В 2010 году здание национализировали и передали государственному молодёжному театру "Учур", однако капитальный ремонт не проводился, и в последние годы объект не эксплуатировался. 5 ноября 2025 года в здании произошёл пожар, после чего мэр поручил определить дальнейшую судьбу объекта и ускорить реализацию проекта нового культурного центра.


