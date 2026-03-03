В Бишкеке павильон в сквере имени Тоголока Молдо "захватил" тротуар

В соцсетях Бишкека активно обсуждают фотографию нового торгового павильона, который "вырос" прямо в сквере имени Тоголока Молдо. Как сообщает автор поста, деревянная конструкция не просто портит вид, а фактически заблокировала тротуар, перекрыв значительную часть входа в парк. Автор поста отмечает, что это единственное подобное строение на всей территории сквера, и задается вполне логичным вопросом - насколько законно его там водрузили.

Снимок быстро разлетелся по местным пабликам, вызвав волну возмущения. Горожане недоумевают, как можно было разрешить установку объекта прямо на пути пешеходов. В комментариях не обошлось и без сарказма: один из пользователей в шутку предложил прорубить в павильоне сквозной проход, чтобы потенциальные покупатели точно не смогли пройти мимо, а люди наконец смогли нормально попасть в сквер.

Несмотря на иронию, ситуация выглядит серьезной. Жители Бишкека надеются, что столичная мэрия и соответствующие службы обратят внимание на данный факт и проверят наличие разрешительных документов у владельцев торговой точки, которая мешает комфортным прогулкам горожан.