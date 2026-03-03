В Бишкеке прошло пресс-кафе о правах женщин с инвалидностью

В Бишкеке состоялось пресс-кафе на тему "Право женщин и девочек с инвалидностью на жизнь без насилия: вызовы и возможности"

Мероприятие приурочили к Международному женскому дню.

Организаторами выступили Акыйкатчы Кыргызской Республики и Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР при поддержке международных и общественных партнеров. В обсуждении приняли участие женщины с инвалидностью, представители государственных органов, СМИ, организаций гражданского общества и эксперты по вопросам гендера и инклюзии.

С приветственными словами выступили Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Айнура Орозбаева, депутаты Жогорку Кенеша, а также представители международных организаций - Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии, ПРООН и Делегации Европейского союза в Кыргызстане.

В ходе пресс-кафе были представлены истории женщин-лидеров с инвалидностью из разных регионов страны в рамках медиакампании " Женское лидерство, изменившее эпоху - 100 лет". Участники обсудили вопросы двойной дискриминации, с которой сталкиваются женщины и девочки с инвалидностью, а также роль государства и гражданского общества в создании доступной и безопасной среды.

Представители Министерства труда сообщили, что в 2024–2025 годах совместно с общественным объединением Агентство социальных технологий во всех семи областях страны были проведены обучающие семинары для адвокатов, прокуроров, следователей и социальных работников. Обучение прошли более 400 специалистов. Программа была направлена на повышение качества защиты женщин и девушек с инвалидностью, переживших насилие.

Кроме того, совместно с Институтом Акыйкатчы, Министерством внутренних дел и партнерами из гражданского сектора подготовлены анимационные и видеоролики по вопросам защиты от насилия. Материалы доступны участникам мероприятия.

Организаторы подчеркнули, что защита прав женщин и девочек с инвалидностью - это не только вопрос соблюдения прав человека, но и вклад в социальное и экономическое развитие страны. По итогам встречи ожидается усиление взаимодействия между экспертным сообществом и СМИ, а также более широкое освещение вопросов инклюзии в медиапространстве.