Эксперт оценил риски массовой миграции из Ирана в Казахстан

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться для Казахстана миграционным кризисом, который напрямую отразится на качестве жизни граждан. Доктор географических наук Шерипжан Надыров в интервью изданию "Курсив" подчеркнул, что в случае начала затяжной войны наплыв беженцев из Ирана станет неизбежным, а у страны практически нет легальных рычагов для отказа иранцам в переселении из-за тесных торгово-экономических связей.

По оценкам эксперта, казахстанская экономика способна выдержать прием не более 10–25 тысяч человек без серьезного ущерба для внутреннего рынка. Превышение этого лимита спровоцирует рост антимигрантских настроений, создаст дефицит мест в школах и детских садах, а также ударит по карману социально уязвимых слоев населения. Надыров полагает, что путь в Европу для иранцев закрыт, поэтому основной поток может хлынуть через Азербайджан и Пакистан, а Туркменистан и Узбекистан станут буфером на пути к казахстанской границе.

На фоне военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, мировые цены на нефть уже подскочили на 13%. В это же время отечественные авиаперевозчики начали массово отменять рейсы в Дубай, Доху и Медину из-за угрозы безопасности в регионе.


