Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Нотариальные услуги онлайн. Минюст КР представил мобильное приложение

201  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство юстиции Кыргызской Республики запустило в пилотном режиме мобильное приложение "Электронный нотариат". Сейчас сервис доступен для скачивания в Play Market, в ближайшее время приложение появится и в App Store.

По данным ведомства, через приложение пользователи могут дистанционно совершать ряд нотариальных действий в электронном формате. В их числе удостоверение согласий родителей и законных представителей на выезд несовершеннолетних за пределы страны, согласий на регистрацию по месту жительства, получение паспорта, оформление вопросов гражданства, а также удостоверение доверенностей для получения документов в государственных органах, таможенного оформления грузов и представления интересов в госучреждениях без отчуждения имущества.

Нотариальные действия с использованием приложения могут совершаться в отношении как граждан, так и юридических лиц, находящихся на территории Кыргызской Республики и за её пределами, при соблюдении требований национального законодательства и международных договоров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456173
Теги:
Министерство юстиции, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  