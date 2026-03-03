Нотариальные услуги онлайн. Минюст КР представил мобильное приложение

Министерство юстиции Кыргызской Республики запустило в пилотном режиме мобильное приложение "Электронный нотариат". Сейчас сервис доступен для скачивания в Play Market, в ближайшее время приложение появится и в App Store.

По данным ведомства, через приложение пользователи могут дистанционно совершать ряд нотариальных действий в электронном формате. В их числе удостоверение согласий родителей и законных представителей на выезд несовершеннолетних за пределы страны, согласий на регистрацию по месту жительства, получение паспорта, оформление вопросов гражданства, а также удостоверение доверенностей для получения документов в государственных органах, таможенного оформления грузов и представления интересов в госучреждениях без отчуждения имущества.

Нотариальные действия с использованием приложения могут совершаться в отношении как граждан, так и юридических лиц, находящихся на территории Кыргызской Республики и за её пределами, при соблюдении требований национального законодательства и международных договоров.