Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

В этом году в Кыргызстане установят 300 электрозарядных станций

153  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев провел двустороннюю встречу с генеральным директором компании "Blue Networks" господином Но Сун Ёном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере развития инфраструктуры электрозарядных станций и внедрения современных технологий в республике. В ходе переговоров стало известно, что до июля 2026 года компания планирует подготовить на территории страны 300 зарядных устройств для электромобилей. Представители южнокорейской стороны отметили, что уже имеют успешный опыт установки 3500 аналогичных станций в Республике Корея.

Помимо развития зарядной сети, участники встречи выразили заинтересованность в реализации проектов по строительству солнечных электростанций и продвижению возобновляемых источников энергии. Отдельное внимание было уделено цифровизации отрасли: компания разработала специализированное программное обеспечение для управления инфраструктурой. Для обеспечения прозрачности и эффективного мониторинга системы была достигнута договоренность о передаче Министерству энергетики КР соответствующих ключей доступа и логинов к программному комплексу.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что данные проекты имеют стратегическое значение для развития "зеленой" экономики и повышения инвестиционной привлекательности страны. Реализация намеченных планов призвана укрепить кыргызско-корейское партнерство и ускорить переход на экологически чистые виды транспорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456175
Теги:
Южная Корея, энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  