В этом году в Кыргызстане установят 300 электрозарядных станций

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев провел двустороннюю встречу с генеральным директором компании "Blue Networks" господином Но Сун Ёном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере развития инфраструктуры электрозарядных станций и внедрения современных технологий в республике. В ходе переговоров стало известно, что до июля 2026 года компания планирует подготовить на территории страны 300 зарядных устройств для электромобилей. Представители южнокорейской стороны отметили, что уже имеют успешный опыт установки 3500 аналогичных станций в Республике Корея.

Помимо развития зарядной сети, участники встречи выразили заинтересованность в реализации проектов по строительству солнечных электростанций и продвижению возобновляемых источников энергии. Отдельное внимание было уделено цифровизации отрасли: компания разработала специализированное программное обеспечение для управления инфраструктурой. Для обеспечения прозрачности и эффективного мониторинга системы была достигнута договоренность о передаче Министерству энергетики КР соответствующих ключей доступа и логинов к программному комплексу.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что данные проекты имеют стратегическое значение для развития "зеленой" экономики и повышения инвестиционной привлекательности страны. Реализация намеченных планов призвана укрепить кыргызско-корейское партнерство и ускорить переход на экологически чистые виды транспорта.