В Баткене члены ОПГ Дженго задержаны за разбой и нападение

В Баткенской области задержаны члены ОПГ, подозреваемые в разбойном нападении и незаконной продаже автомобиля. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По данным ведомства, 26 декабря 2025 года в Кызыл-Кие подозреваемые напали на мужчину 1997 года рождения, нанесли ему тяжкие телесные повреждения и завладели 230 тыс. сомов.

Следствие также установило, что позднее они забрали у другого гражданина автомобиль марки "Нексия" стоимостью 150 тыс. сомов, продали его, а вырученные средства направили в места лишения свободы для так называемого "грева" (передачи денег осуждённым)

Как уточнили в ведомстве, выявлена ячейка последователей криминальной идеологии, связанной с группировкой Кадыра Досонова по прозвищу Дженго. По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в ИВС, следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, Кадыр Досонов, известный как Дженго, в ноябре 2024 года решением суда был приговорён к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следствие предъявило ему обвинения по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Организация преступного сообщества".

Дженго был задержан в Кызыл-Кие 25 сентября 2023 года. В его автомобиле обнаружили оружие и наркотики. Он был водворен в ИВС Департамента внутренних дел Баткенского района. В октябре он записал видеообращение, в котором заявил об отказе от своего воровского статуса.