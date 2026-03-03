Погода
В КР из Азербайджана экстрадирован обвиняемый в хищении 46 млн сомов

290  0
В Кыргызскую Республику из Азербайджана экстрадирован гражданин Т.Д., обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и находившийся в международном розыске.

По данным Генеральной прокуратуры КР, после завершения необходимых экстрадиционных процедур в городе Баку он был передан кыргызской стороне. В сопровождении сотрудников Министерства внутренних дел КР его доставили в республику и поместили в следственный изолятор.

Т.Д. злоупотребив доверием двух потерпевших, незаконно завладел денежными средствами на сумму свыше 46 миллионов сомов. После этого он покинул территорию страны.

В надзорном органе отметили, что взаимодействие с компетентными органами Азербайджана позволило обеспечить его возвращение. Генеральная прокуратура КР продолжает работу по укреплению международного сотрудничества и обеспечению принципа неотвратимости уголовной ответственности.


URL: https://www.vb.kg/456185
Теги:
Азербайджан, Генеральная прокуратура, мошенничество, розыск, экстрадиция, Кыргызстан
