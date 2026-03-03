Погода
На КПП "Ак-Жол" изъяли фены и плойки на 5 млн сомов

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики пресекли незаконный ввоз электрических приборов на территорию страны. Стоимость продукции без сопроводительных документов превысила 5 миллионов сомов.

По данным ведомства, на пункте учёта товаров вблизи контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы выявлены два автомобиля, перевозившие электрические приборы фирмы "Дайсон".

В транспортных средствах находились 44 фена и 66 плоек без необходимых документов.

По данному факту составлены соответствующие акты, автомобили водворены на штрафную стоянку.


