Исполком КФС утвердил план работы и бюджет на 2026 год

- Самуэль Деди Ирие
Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза (КФС), на котором был принят ряд стратегических решений по развитию футбола в 2026 году. В ходе встречи члены комитета утвердили программу реализации приоритетных проектов КФС и внесли корректировки в бюджет организации с учетом актуальных задач и графика планируемых мероприятий. Также была определена дата проведения очередного Конгресса КФС - он назначен на 15 апреля 2026 года.

В рамках заседания утверждены регламенты Детской футбольной лиги и Первой лиги Кыргызской Республики на сезон-2026, а также окончательный состав участников Первой лиги. Кроме того, Исполком установил размеры обязательных клубных взносов и механизмы финансовой поддержки команд.

Отдельным пунктом повестки стало обращение футбольного клуба "Токтогул" о возможности проведения домашних матчей нового сезона на поле с искусственным покрытием. По итогам обсуждения и голосования данная инициатива поддержана не была. Принятые решения направлены на совершенствование организационной деятельности и повышение качества соревновательного процесса в стране.


