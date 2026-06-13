Суд Бишкека арестовал активиста Мавляна Аскарбекова на два месяца

Ленинский районный суд Бишкека вынес решение об аресте политического активиста и бывшего чиновника Мавляна Аскарбекова. Сообщается, следственный судья определил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 12 августа 2026 года с возможностью дальнейшего продления. На данный момент Аскарбеков помещен в следственный изолятор ГКНБ.

Следственная служба Госкомитета национальной безопасности предъявила задержанному обвинение по статье 330 Уголовного кодекса КР ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды").

По данным СМИ, возможно, поводом для уголовного преследования послужила публичная активность Аскарбекова вокруг так называемого "китайского вопроса". До своего задержания он открыто поднимал тему масштабов участия граждан КНР в сфере малого и среднего предпринимательства на территории Кыргызстана. В частности, активист направлял официальное обращение на имя председателя Кабинета министров КР, в котором призывал к открытому обсуждению проблемы и предлагал организовать публичные дебаты в прямом телевизионном эфире.