Вероника Бернацкая обслужила матч женского Кубка Азии по футболу

Арбитр из Кыргызстана Вероника Бернацкая продолжает работу на крупнейшем континентальном турнире - Кубке Азии среди женских команд, который проходит в эти дни в Сиднее (Австралия).
2 марта Бернацкая отработала на матче группы А между сборными Южной Кореи и Ирана. Назначение на игру такого уровня стало очередным подтверждением высокой квалификации кыргызстанского арбитра и признанием её профессионализма на международной арене.
Напомним, что женский Кубок Азии - 2026 является главным футбольным первенством континента. В текущем розыгрыше принимают участие 12 сильнейших национальных сборных Азии.