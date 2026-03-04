Погода
Вероника Бернацкая обслужила матч женского Кубка Азии по футболу

- Самуэль Деди Ирие
Арбитр из Кыргызстана Вероника Бернацкая продолжает работу на крупнейшем континентальном турнире - Кубке Азии среди женских команд, который проходит в эти дни в Сиднее (Австралия).

2 марта Бернацкая отработала на матче группы А между сборными Южной Кореи и Ирана. Назначение на игру такого уровня стало очередным подтверждением высокой квалификации кыргызстанского арбитра и признанием её профессионализма на международной арене.

Напомним, что женский Кубок Азии - 2026 является главным футбольным первенством континента. В текущем розыгрыше принимают участие 12 сильнейших национальных сборных Азии.


