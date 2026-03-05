Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

В 2026 году по всему Кыргызстану откроются 75 перерабатывающих предприятий

336  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане утвержден масштабный план по индустриализации сельского хозяйства на 2026 год. В рамках реализации государственной стратегии по модернизации производства и повышению экспортного потенциала в республике запустят 75 новых предприятий. Основной упор сделан на глубокую переработку мясной, молочной и плодоовощной продукции. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, на эти цели выделено 6 миллиардов 203 миллиона сомов. Финансирование будет обеспечено за счет сочетания частных инвестиций, льготного госкредитования и поддержки международных институтов развития.

География новых мощностей охватывает все регионы страны, что позволит создать рабочие места непосредственно в сельской местности. Лидером по количеству новых объектов станет Нарынская область, где введут в строй 15 предприятий. В Джалал-Абадской области появится 14 производств, на Иссык-Куле - 12. В Ошской и Баткенской областях запустят по 9 объектов, а в Чуйской и Таласской - по 8 предприятий в каждой.

Структура новых производств охватывает практически все ключевые ниши агропрома. Самый большой блок - это 14 цехов по переработке овощей и фруктов, дополненных 6 современными логистическими центрами с холодильными складами. Также планируется запуск 10 торгово-логистических хабов и 10 убойных цехов. Мясное направление усилят 8 перерабатывающих заводов, большинство из которых (6 объектов) займутся производством мяса птицы. Молочный сектор также пополнится 8 новыми предприятиями.

Помимо традиционных направлений, программа 2026 года включает узкоспециализированные производства: 5 предприятий по глубокой переработке шерсти, 5 мукомольных и кондитерских заводов, 3 комбикормовых комбината, а также цеха по переработке рыбы, меда, лекарственных трав и риса. Комплексный запуск этих объектов призван не только обеспечить внутренний рынок качественными продуктами питания, но и значительно повысить конкурентоспособность бренда "Сделано в Кыргызстане" на зарубежных рынках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456193
Теги:
Минсельхоз, промышленность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  