В 2026 году по всему Кыргызстану откроются 75 перерабатывающих предприятий

В Кыргызстане утвержден масштабный план по индустриализации сельского хозяйства на 2026 год. В рамках реализации государственной стратегии по модернизации производства и повышению экспортного потенциала в республике запустят 75 новых предприятий. Основной упор сделан на глубокую переработку мясной, молочной и плодоовощной продукции. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, на эти цели выделено 6 миллиардов 203 миллиона сомов. Финансирование будет обеспечено за счет сочетания частных инвестиций, льготного госкредитования и поддержки международных институтов развития.

География новых мощностей охватывает все регионы страны, что позволит создать рабочие места непосредственно в сельской местности. Лидером по количеству новых объектов станет Нарынская область, где введут в строй 15 предприятий. В Джалал-Абадской области появится 14 производств, на Иссык-Куле - 12. В Ошской и Баткенской областях запустят по 9 объектов, а в Чуйской и Таласской - по 8 предприятий в каждой.

Структура новых производств охватывает практически все ключевые ниши агропрома. Самый большой блок - это 14 цехов по переработке овощей и фруктов, дополненных 6 современными логистическими центрами с холодильными складами. Также планируется запуск 10 торгово-логистических хабов и 10 убойных цехов. Мясное направление усилят 8 перерабатывающих заводов, большинство из которых (6 объектов) займутся производством мяса птицы. Молочный сектор также пополнится 8 новыми предприятиями.

Помимо традиционных направлений, программа 2026 года включает узкоспециализированные производства: 5 предприятий по глубокой переработке шерсти, 5 мукомольных и кондитерских заводов, 3 комбикормовых комбината, а также цеха по переработке рыбы, меда, лекарственных трав и риса. Комплексный запуск этих объектов призван не только обеспечить внутренний рынок качественными продуктами питания, но и значительно повысить конкурентоспособность бренда "Сделано в Кыргызстане" на зарубежных рынках.