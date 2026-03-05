Новый министр сельского хозяйства проинспектировал работу профильного НИИ

Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков посетил Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени Арстанбека Дюшеева. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе визита глава ведомства ознакомился с текущей деятельностью института, осмотрел современные лаборатории и оценил состояние материально-технической базы научного центра. Министру представили ключевые результаты последних исследований и рассказали о методах обеспечения ветеринарной безопасности в стране.

Особое внимание было уделено встрече с научным коллективом. Специалисты обсудили с министром насущные проблемы отрасли, вопросы финансирования научных разработок и пути внедрения новых технологий в практику.

Эрлист Акунбеков отметил, что поддержка ветеринарной науки является стратегическим приоритетом государства.

"Повышение качества фундаментальных исследований и внедрение инноваций в производство - это залог не только здоровья поголовья, но и продовольственной, биологической и экологической безопасности всего Кыргызстана", - подчеркнул он.