Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Новый министр сельского хозяйства проинспектировал работу профильного НИИ

394  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков посетил Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени Арстанбека Дюшеева. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе визита глава ведомства ознакомился с текущей деятельностью института, осмотрел современные лаборатории и оценил состояние материально-технической базы научного центра. Министру представили ключевые результаты последних исследований и рассказали о методах обеспечения ветеринарной безопасности в стране.

Особое внимание было уделено встрече с научным коллективом. Специалисты обсудили с министром насущные проблемы отрасли, вопросы финансирования научных разработок и пути внедрения новых технологий в практику.

Эрлист Акунбеков отметил, что поддержка ветеринарной науки является стратегическим приоритетом государства.

"Повышение качества фундаментальных исследований и внедрение инноваций в производство - это залог не только здоровья поголовья, но и продовольственной, биологической и экологической безопасности всего Кыргызстана", - подчеркнул он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456194
Теги:
ветеринария, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  