Европейский капитал обеспечит промышленный прорыв в Майлуу-Суу

357  0
- Светлана Лаптева
Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел стратегические переговоры с руководством международной компании Edelweiss Group AG, заложив основу для притока масштабных европейских инвестиций в государственные инфраструктурные проекты. В ходе встречи, состоявшейся 3 марта, инвесторы подтвердили готовность привлечь ресурсы крупнейших финансовых институтов и частных лиц из Европы для реализации инициатив национального значения на территории республики.

Одной из центральных тем обсуждения стало создание новой свободной экономической зоны (СЭЗ) на базе Майлуу-Сууйского лампового завода. Проект рассматривается как приоритетный и предполагает глубокую модернизацию предприятия с внедрением передовых европейских технологий в сферах энергетики и перерабатывающей промышленности. Инвестиционный план также включает интеграцию банковских и корпоративных услуг через банк Edelweiss, что позволит создать в регионе уникальный финансово-промышленный кластер.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Кыргызстан готов предоставить максимально благоприятные условия для международного бизнеса, нацеленного на долгосрочное сотрудничество и строгое соблюдение национального законодательства. По итогам переговоров глава Кабмина поручил профильным государственным ведомствам в кратчайшие сроки проработать механизмы реализации озвученных предложений, которые должны стать мощным стимулом для экономического возрождения промышленного сектора страны.


инвестиции, Кыргызстан, Кабинет министров
