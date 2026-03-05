Франция увеличит ядерный арсенал и разместит силы в странах-союзницах

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита на военно-морскую базу Иль-Лонг объявил о масштабном пересмотре ядерной стратегии страны. Пятая республика не только нарастит число боеголовок, но и фактически предложила союзникам по Евросоюзу новую архитектуру безопасности, основанную на французском потенциале сдерживания.

Выступая перед командным составом ВМС, Макрон подчеркнул, что наступающая пятилетка станет "эпохой ядерного оружия". В связи с этим Париж официально прекращает политику прозрачности в отношении своих запасов - точные данные о количестве и составе арсенала теперь будут засекречены. На данный момент эксперты AFP оценивают французский арсенал в 290 единиц, что ставит страну на четвертое место в мире после России, США и Китая.

Одним из ключевых нововведений стала концепция "передового сдерживания". Франция готова разместить свои стратегические воздушные силы на территории восьми стран-партнеров, среди которых Польша, Германия, Великобритания, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Дания и Греция. По замыслу Елисейского дворца, это должно максимально усложнить стратегические расчеты потенциальных противников. Премьер-министр Польши Дональд Туск уже поддержал эту инициативу в соцсети X, отметив, что совместное вооружение с друзьями - лучший способ предотвратить агрессию.

Важным этапом модернизации станет спуск на воду в 2036 году новейшей атомной субмарины класса ПЛАРБ под символичным названием Invincible ("Непобедимая"). Кроме того, Париж, Берлин и Лондон договорились о совместной разработке ракет сверхдальнего радиуса действия. Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в специальном заявлении подтвердили создание постоянной руководящей группы по ядерным вопросам, что знаменует беспрецедентный уровень сближения двух стран в оборонной сфере.

Пересмотр доктрины происходит на фоне растущего скепсиса в Европе относительно надежности "американского зонтика". Риторика Дональда Трампа касательно уступок в украинском конфликте и его жесткая позиция по отношению к НАТО заставляют европейские столицы искать альтернативные пути обеспечения безопасности. "Европа обязана стать самостоятельной геополитической силой", - резюмировал Макрон.

Несмотря на расширение сотрудничества, Франция сохраняет за собой полный суверенитет над своим оружием. Согласно конституции, право на принятие решения о ядерном ударе остается единоличным прерогативой президента. Париж по-прежнему не дает союзникам стопроцентных гарантий автоматической защиты, сохраняя стратегическую неопределенность в определении своих "жизненно важных интересов". Цель остается прежней: любой агрессор должен знать, что цена нападения на Францию или ее ключевые интересы в Европе будет для него катастрофической.