Совбез ООН снял санкции с сирийской организации ХТШ

- Светлана Лаптева
Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН принял решение о полном снятии международных ограничений с организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая фактически стала официальной властью в Сирии после падения режима Башара Асада в конце 2024 - начале 2025 года. В официальном документе подчеркивается, что данный шаг направлен на содействие долгосрочному восстановлению, стабилизации и экономическому развитию страны в посткризисный период.

По версии ООН, бывший лидер организации Ахмад аш-Шара, заняв пост переходного президента, подтвердил свою легитимность перед международным сообществом, объявив курс на институциональные реформы и активную борьбу с терроризмом. Принятое решение включает в себя отмену заморозки активов, снятие запрета на международные поездки для связанных с организацией лиц, а также отмену эмбарго на поставки оружия и военное сотрудничество. Ранее эти ограничения были обязательными для исполнения всеми государствами-членами ООН.

Важно отметить, что исключение из санкционных списков касается ХТШ как юридической структуры. При этом в ООН пояснили, что отдельные лица могут по-прежнему оставаться под действием персональных санкций. Данное решение Совбеза последовало за персональным снятием ограничений с Ахмада аш-Шары осенью 2025 года, а также аналогичными шагами со стороны США и Евросоюза, которые признали новое правительство Сирии после смены власти в Дамаске.


ООН, Сирия
