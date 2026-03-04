Британский суперблогер KSI стал совладельцем клуба "Дагенем энд Редбридж"

Популярный медиадеятель и бизнесмен KSI официально вошел в состав акционеров и стратегических партнеров английского футбольного клуба "Дагенем энд Редбридж". Вхождение блогера в структуру команды произошло после того, как клуб был приобретен инвестиционной группой Happy Fun Group Ltd. Примечательно, что в число новых инвесторов также вошел бывший форвард сборной Англии и "Ливерпуля" Энди Кэрролл.

Комментируя сделку, KSI признался, что в последние месяцы внимательно следил за выступлениями коллектива через онлайн-платформы и намерен лично присутствовать на ближайшем домашнем матче. Блогер подчеркнул, что его участие в проекте носит долгосрочный характер, а амбициозной целью сотрудничества является постепенный вывод клуба из Национальной лиги в элиту английского футбола - Премьер-лигу.

Руководство "Дагенем энд Редбридж" рассматривает привлечение медийной личности с многомиллионной аудиторией как исторический шанс для глобального продвижения бренда. Ожидается, что партнерство с KSI поможет привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктуру, усилить состав и значительно расширить международную фанатскую базу. Клуб видит в этом союзе ключевой элемент стратегии масштабной модернизации и роста в системе английских футбольных лиг.