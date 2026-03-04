Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Ислам Нарынбеков выиграл золото на турнире по гиревому спорту в США

225  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский атлет Ислам Нарынбеков завоевал золотую медаль на престижном международном турнире California Open IKO World Championship, который прошел в Сан-Франциско (США).

Спортсмен выступал в весовой категории свыше 95 кг в дисциплине "двоеборье" с гирями весом по 32 кг. В условиях высокой конкуренции среди сильнейших гиревиков мира Нарынбеков сумел показать лучший результат и подняться на высшую ступень пьедестала. Стоит отметить, что на данном турнире Ислам не только соревновался, но и работал в составе судейской коллегии в качестве арбитра международной категории.

"Я выхожу на помост не только ради личной победы, но и ради своей страны. Каждый титул - это результат жесткой дисциплины и огромной ответственности перед теми, кто в меня верит", - отметил чемпион. Спортсмен также адресовал слова поддержки своему брату Нурлану, подчеркнув важность семейной сплоченности в преодолении любых трудностей.

Ислам Нарынбеков, уроженец села Ат-Баши, является одним из самых титулованных гиревиков страны. В его послужном списке значатся победы на чемпионате мира (2024), чемпионате США и Панамериканских играх (2025), а также медали чемпионатов Азии и четырехкратное чемпионство Кыргызской Республики.

В Федерации гиревого спорта КР подчеркнули, что очередной успех Нарынбекова на международной арене подтверждает высокий уровень подготовки отечественной школы тяжелой атлетики и укрепляет позиции Кыргызстана в мировом спортивном сообществе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456211
Теги:
гиревой спорт, США, турнир, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  