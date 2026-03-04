Ислам Нарынбеков выиграл золото на турнире по гиревому спорту в США

Кыргызстанский атлет Ислам Нарынбеков завоевал золотую медаль на престижном международном турнире California Open IKO World Championship, который прошел в Сан-Франциско (США).

Спортсмен выступал в весовой категории свыше 95 кг в дисциплине "двоеборье" с гирями весом по 32 кг. В условиях высокой конкуренции среди сильнейших гиревиков мира Нарынбеков сумел показать лучший результат и подняться на высшую ступень пьедестала. Стоит отметить, что на данном турнире Ислам не только соревновался, но и работал в составе судейской коллегии в качестве арбитра международной категории.

"Я выхожу на помост не только ради личной победы, но и ради своей страны. Каждый титул - это результат жесткой дисциплины и огромной ответственности перед теми, кто в меня верит", - отметил чемпион. Спортсмен также адресовал слова поддержки своему брату Нурлану, подчеркнув важность семейной сплоченности в преодолении любых трудностей.

Ислам Нарынбеков, уроженец села Ат-Баши, является одним из самых титулованных гиревиков страны. В его послужном списке значатся победы на чемпионате мира (2024), чемпионате США и Панамериканских играх (2025), а также медали чемпионатов Азии и четырехкратное чемпионство Кыргызской Республики.

В Федерации гиревого спорта КР подчеркнули, что очередной успех Нарынбекова на международной арене подтверждает высокий уровень подготовки отечественной школы тяжелой атлетики и укрепляет позиции Кыргызстана в мировом спортивном сообществе.