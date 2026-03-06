Погода
На озере Сон-Куль прошел трехдневный рейд против браконьеров

С 28 февраля по 2 марта 2026 года на озере Сон-Куль прошли масштабные рейдовые мероприятия по пресечению незаконного вылова рыбы. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, проверку провели сотрудники государственного предприятия "Сон-Кульское рыбное хозяйство".

Инспекторы обследовали акваторию озера и прибрежную зону. По итогам трехдневного рейда фактов браконьерства зафиксировано не было. Также не обнаружено бесхозных синтетических сетей, которые представляют серьезную угрозу для экосистемы водоема.

Департамент рыбопромышленного комплекса подчеркивает, что отсутствие нарушений свидетельствует о повышении ответственности рыболовов и эффективности охранных мер. Тем не менее ведомство призывает граждан строго соблюдать законодательство и содействовать в борьбе с незаконным промыслом для сохранения уникальной природы озера.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе по всей территории республики для защиты рыбных запасов и обеспечения экологического баланса.


