Минсельхоз КР внедряет дроны и новые технологии в новом сезоне

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики под руководством главы ведомства Эрлиста Акунбекова состоялось масштабное совещание. В обсуждении будущего отрасли приняли участие руководители структурных подразделений центрального аппарата и начальники районных управлений аграрного развития. Основной темой встречи стали не только итоги прошедшего 2025 года, но и утверждение стратегических планов, которые должны превратить сельское хозяйство страны в современный и технологичный сектор экономики.

В ходе совещания была дана объективная оценка деятельности ведомства. Наряду с успехами, министр указал на недостаточную работу отдельных районных управлений, подчеркнув, что исполнительская дисциплина и практическая поддержка фермеров остаются приоритетами. В центре внимания оказались вопросы подготовки к весенне-полевым работам, доступность ГСМ и кредитных средств для населения, а также регулирование цен на мясо.

Особое внимание уделили технологическому прорыву. Как сообщил руководитель Управления растениеводства Турат Идирисов, министерство делает ставку на "умные" решения: вертикальные фермы, системы капельного орошения и использование дронов для мониторинга полей. Эти инновации способны увеличить урожайность на 25–35%. В планах ведомства - запуск реконструированных лабораторий в Балыкчы и Джалал-Абаде в 2026 году, а также создание государственных питомников для научных исследований. К 2028 году производство сертифицированных семян зерновых планируется увеличить на 30%, достигнув отметки в 37,1 тысячи тонн.

Развитие кооперации также остается в приоритете: в ближайшие два года планируется обеспечить техникой кооперативы, обрабатывающие около 2000 гектаров земли, что создаст более 120 новых рабочих мест. Стратегическая цель министерства - внедрение засухоустойчивых сортов и экологически устойчивых методов производства, минимизирующих нагрузку на природу.

Завершилось мероприятие на торжественной ноте. За значительный вклад в развитие аграрного сектора ряд сотрудников ведомства были удостоены наград. Почетным знаком "Заслуженный работник" награждена Эмил кызы Майрам. Почетную грамоту министерства получил Нурболот Ерматов, а Светлана Шаршеева и Нургыз Омүралиева были отмечены именными наручными часами. Также благодарственные письма получили специалисты отделов международного сотрудничества, правового обеспечения и животноводства: Айзирек Бактыбекова, Алтынай Калдарбекова, Нурайым Бекназарова, Алина Думанаева и Ырыскелди Алтынбеков. Эрлист Акунбеков подчеркнул, что признание заслуг профессионалов - важный шаг в поддержке государственных служащих, чья ежедневная работа закладывает фундамент продовольственной безопасности страны.


