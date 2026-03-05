Погода
Гуля Кожокулова: "Миллионы сомов на отстрел собак улетают в пустоту"

В Кыргызстане основная цель государственной политики в отношении бездомных животных должна сместиться с неэффективного и жестокого уничтожения "последствий" на устранение "причин" проблемы через обязательную регистрацию питомцев, внедрение программ стерилизации и повышение личной ответственности граждан. С таким программным заявлением на круглом столе "Системная проблема бездомных животных в Кыргызстане: ответственность органов власти и общества" выступила депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова.

В начале своего обращения депутат подчеркнула, что текущая ситуация с бродячими животными является индикатором глубокого кризиса в системе государственного управления и морального состояния общества.

"Сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему, которую многие привыкли "заметать под ковер" или решать радикальными, но абсолютно неэффективными методами. Проблема бездомных животных в Кыргызстане - это не просто вопрос гуманности. Это зеркало нашего общества, показатель эффективности государственного управления и тест на нашу общую зрелость. На данный момент мы находимся в глубоком системном кризисе. Если мы выйдем на улицы Бишкека, Оша или любого другого города страны, мы увидим одну и ту же картину: тысячи брошенных собак и кошек", - сказала она.

Парламентарий напомнила, что создание гуманной городской среды было частью её политической платформы, и призвала власти Бишкека отказаться от жестокости в пользу строительства приютов.

"Эта тема меня очень волнует, она была отражена в моей предвыборной программе. Бишкек должен быть городом комфортным не только для машин и людей, но и для наших маленьких друзей, живущих по соседству. Необходимо создать муниципальные приюты для бездомных животных, обеспечить их питанием, стерилизацией и ветеринарной помощью. Отстрел – это не решение проблемы, это просто жестокость. Жизнь и безопасность всех живых существ важны. Ответственное отношение к животным – показатель зрелости и гуманности общества. Бишкек может и должен быть примером такого отношения", - отметила она.

Особое внимание Гуля Кожокулова уделила экономической и биологической нецелесообразности отстрела, указав на то, что бюджетные средства годами тратятся впустую:

"Долгое время основным методом "регулирования" численности животных в Кыргызстане был и, к сожалению, остаётся отстрел. Давайте будем честными перед собой: этот метод не работает. Ежегодно выделяются миллионы сомов из бюджета на патроны и работу спецбригад, но количество собак на улицах не уменьшается. Почему? Потому что биология сильнее пуль. На место убитой особи приходят новые, кормовая база остаётся доступной, а темпы размножения только ускоряются. Мы просто выбрасываем государственные деньги в пустоту, выбирая жестокость вместо эффективности".

Для системного решения вопроса депутат предложила внедрить три конкретных законодательных механизма: чипирование, международную систему ОСВВ и контроль над коммерческим разведением.

"Власть должна перестать быть "пожарной командой", которая выезжает только тогда, когда кого-то уже покусали. Нам необходима жесткая законодательная база. Во-первых, это обязательная регистрация и чипирование домашних животных. Мы должны знать, чья собака бегает по улице. Пока домашнее животное юридически "невидимо", владелец не несёт никакой ответственности. Во-вторых, это поддержка программ ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат). Это единственный путь, признанный ВОЗ, который позволяет гуманно и эффективно снизить популяцию в долгосрочной перспективе. В-третьих, это контроль над разведением. Бесконтрольный "бизнес" на щенках и котятах - это прямой поставщик новых смертников на наши улицы", - добавила она.

При этом парламентарий отметила, что ответственность за переполненные улицы лежит не только на чиновниках, но и на самих жителях, чье легкомыслие становится первопричиной проблемы:

"Однако было бы несправедливо винить во всем только муниципалитеты. Бездомные животные не падают с неба. Каждое животное на улице - это результат человеческого предательства. Мы столкнулись с кризисом безответственности. В Кыргызстане до сих пор бытует потребительское отношение к животным: взял щенка "для охраны" или "детям поиграть", а когда он надоел или заболел - выставил за ворота. Проблема не в домашних животных. Проблема в людях, которые выбрасывают приплод своих домашних питомцев в коробках к мусорным бакам. Общество должно осознать: стерилизация домашнего животного, которое не представляет племенной ценности - это не "против природы", это единственный способ остановить конвейер смерти".

В завершение Гуля Кожокулова призвала к объединению усилий экспертов, власти и граждан для перехода к цивилизованным методам управления, основанным на законе и милосердии.

"Нам нужен диалог. Власть должна услышать зоозащитников и экспертов, а граждане должны понять, что безопасность наших детей на улицах начинается не с вызова стрелков, а с ответственного содержания собственной собаки. Нам нужны государственные программы льготной стерилизации, просветительские уроки в школах и строгие штрафы за выброшенное животное. Мы должны перейти от политики уничтожения "последствий" к политике устранения "причин". Уровень цивилизованности нации определяется ее отношением к самым слабым. Собаки и кошки - это те, кто полностью зависит от нас. И пока мы решаем проблему свинцом, мы остаемся в прошлом веке". - сказала депутат в заключение.

Автор: София Березовская


