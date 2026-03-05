ФОМС: Слабость и головокружение могут быть признаком анемии

Постоянная слабость, сонливость и головокружение могут быть признаками пониженного уровня гемоглобина, анемии. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает: своевременная диагностика помогает предотвратить серьёзные последствия для здоровья.

По данным ведомства, каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право на базовый пакет медицинских услуг даже при отсутствии статуса застрахованности. В него входят 12 видов медицинской помощи, в том числе общий анализ крови для определения уровня гемоглобина.

Чтобы пройти обследование бесплатно, необходимо быть приписанным к Центру семейной медицины (ЦСМ) или Центру общеврачебной практики (ЦОВП) обратиться к семейному врачу и получить направление на лабораторное исследование. При соблюдении этих условий анализ проводится бесплатно.

В ФОМС отмечают, что наличие полиса обязательного медицинского страхования значительно расширяет доступ к медицинской помощи. Застрахованные граждане могут получить более 40 дополнительных видов лабораторных исследований, включая биохимические и гормональные анализы, льготные лекарственные препараты со скидкой до 50 процентов, а также инструментальные исследования, УЗИ, рентгенографию и другие услуги в рамках Программы государственных гарантий.

Если пациенту отказали в бесплатном анализе или возникли вопросы по получению льготного рецепта, можно обратиться на горячую линию ФОМС по номеру 113. Звонок бесплатный. Специалисты проверят статус застрахованности и подскажут порядок оформления полиса ОМС.