В Астане пройдет саммит по климату и экологии Центральной Азии

С 22 по 24 апреля 2026 года в Астане пройдет Региональный экологический саммит 2026. Мероприятие организует правительство Казахстана совместно с международными и региональными партнерами.

Саммит пройдет под девизом "Общее видение устойчивого будущего" и соберет мировых и региональных лидеров, экспертов и представителей международных организаций. В течение трех дней запланированы пленарные заседания высокого уровня и более 20 тематических и страновых сессий.

Ожидается, что ключевым спикером станет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В саммите также планируют принять участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Ваагн Хачатурян и президент Монголии Ухнаагийн Хюрельсух.

Среди приглашенных также представители международных организаций, в том числе заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Хади Синирлиоглу, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло и генеральный секретарь Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин.

Как отмечают организаторы, саммит станет площадкой для обсуждения экологических и климатических рисков, которые оказывают влияние на экономическую стабильность, безопасность населения и долгосрочное развитие Центральной Азии. В центре внимания будут вопросы нехватки воды, таяния ледников, деградации земель, утраты биоразнообразия и растущего давления на водные и земельные ресурсы.

Ожидается, что участники обсудят меры по развитию регионального сотрудничества, привлечению климатического финансирования, укреплению систем раннего предупреждения и повышению устойчивости энергетических, водных и продовольственных систем.

Программа саммита включает восемь ключевых тематических направлений.

Среди них зеленый переход от амбиций к практическим действиям, повышение климатической устойчивости, управление природными ресурсами, водная и продовольственная безопасность, механизмы достижения экологических целей, справедливый и инклюзивный переход, а также роль технологий, образования и цифровых решений в формировании устойчивого будущего.

По мнению организаторов, Региональный экологический саммит может стать постоянной международной платформой для стратегического диалога и координации усилий стран региона в сфере экологии, климата и устойчивого развития.


Казахстан, саммит, Центральная Азия, экология
