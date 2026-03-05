Скончался заслуженный тренер Кыргызской ССР Борис Подкорытов

Кыргызский футбольный союз сообщил о смерти известного футболиста и заслуженного тренера Кыргызской ССР Бориса Подкорытова. Ему было 77 лет.

Борис Подкорытов родился 3 мая 1948 года во Фрунзе. Футболом начал заниматься под руководством детского тренера Владимира Коробченко. В 1966 году после финала всесоюзного молодёжного турнира был приглашён в экспериментальную сборную СССР, которая готовилась к Олимпийским играм в Мехико.

Игровую карьеру он провёл в московском клубе "Локомотив", а также во фрунзенской "Алге", где был капитаном команды.

После завершения карьеры Подкорытов занялся тренерской деятельностью. В 1980 году он возглавил "Алгу", позднее работал за рубежом, в том числе в Алжире, где в 1988 году привёл один из клубов к чемпионству страны.

В разные годы специалист тренировал казахстанские клубы, входил в тренерский штаб сборной Казахстана. После возвращения в Кыргызстан работал с клубом "Дордой-Динамо", с которым неоднократно становился чемпионом страны и обладателем Кубка Кыргызстана. Команда также дважды выигрывала Кубок президента АФК - в 2006 и 2007 годах.

В 2006 году Подкорытов возглавлял национальную сборную Кыргызстана. Позднее он занимал должность генерального директора "Дордой-Динамо" и работал тренером-консультантом сборной.