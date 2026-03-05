В Бишкеке обсудят дебюрократизацию в сфере туризма

В Бишкеке 17 марта состоится встреча, посвящённая вопросам дебюрократизации в сфере туризма.

Участники обсудят существующие административные барьеры в туристической отрасли, подготовят практические предложения по их устранению, а также рассмотрят механизмы эффективного взаимодействия государства и бизнеса.

Организаторы приглашают представителей бизнеса и всех заинтересованных сторон направить проблемные вопросы и предложения по их решению заранее на электронную почту: office@nisi.gov.kg.

Отмечается, что встреча проходит в рамках серии консультаций, которые Министерство юстиции и Национальный институт стратегических инициатив проводят с участием уполномоченных государственных органов и представителей бизнес-сообщества по вопросам дебюрократизации системы государственного управления.

В повестке последующих встреч - вопросы обращения лекарственных средств, актуализация санитарных правил и норм (СанПиН), технических регламентов профильных министерств, а также темы адвокатуры, торговли и строительства.

Работа проводится во исполнение указа президента Кыргызской Республики от 30 декабря 2025 года № 387 "О дальнейшей реализации реформ, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственного управления Кыргызской Республики".

Мероприятие пройдет в здании Министерства юстиции Кыргызской Республики по адресу: проспект Молодой Гвардии, 32.