Госслужащие Кыргызстана прошли обучение в МИФИ по кибербезопасности ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков вручил государственным служащим удостоверения о повышении квалификации по направлению "Информационная безопасность автоматизированных систем". Подготовка специалистов государств – членов ОДКБ проходила на базе Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в Российской Федерации.

В своей приветственной речи Адилет Орозбеков подчеркнул, что сегодня цифровые технологии охватывают все ключевые сферы жизни государства - от экономики и транспорта до здравоохранения и обороны. По его словам, стремительная цифровизация открывает не только новые возможности, но и ставит перед страной серьезные вызовы. В связи с этим в системе ОДКБ приоритетное внимание уделяется развитию коллективных механизмов защиты информационного пространства.

Одним из ключевых инструментов в этой работе остается операция "ПРОКСИ" - цикл оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение контента, наносящего ущерб национальным и союзническим интересам. Речь идет о борьбе с электронным мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков и оружия, отмыванием денег, торговлей людьми и распространением вредоносного программного обеспечения.

Особое значение в укреплении региональной защиты имела первая Международная конференция ОДКБ по кибербезопасности, организованная в Кыргызстане в мае 2025 года. Ее материалы легли в основу актуальных приоритетов Организации. Вручение удостоверений выпускникам МИФИ стало очередным этапом реализации этой стратегии, направленной на формирование профессионального кадрового резерва для обеспечения киберщита республики.