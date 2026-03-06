"Челси" разгромил "Астон Виллу" и ворвался в топ-5 Премьер-лиги

Лондонский "Челси" одержал яркую волевую победу над "Астон Виллой" в выездном матче английской Премьер-лиги. Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, что позволило подопечным Энцо Марески подняться на пятую строчку в турнирной таблице и всерьез заявить о претензиях на зону еврокубков.

Начало матча сложилось для "синих" неудачно: уже на 3-й минуте хозяева открыли счет после быстрой атаки и точного удара в сетку ворот. Однако "Челси" сумел перехватить инициативу и восстановить равновесие на 36-й минуте благодаря результативному завершению комбинации. Героем встречи стал нападающий гостей, который в добавленное к первому тайму время оформил дубль, эффектно перебросив мяч через лучшего голкипера мира Эмилиано Мартинеса.

Во второй половине встречи доминирование лондонцев стало подавляющим. На 56-й минуте лидер атак "Челси" Коул Палмер упрочил преимущество своей команды фирменным мощным ударом из-за пределов штрафной площади. Окончательную точку в матче на 65-й минуте поставила быстрая контратака, завершившаяся хет-триком форварда гостей - 4:1.

Эта победа стала для "Челси" одной из самых убедительных в текущем сезоне. Команда продемонстрировала не только высокую результативность, но и характер, сумев переломить ход игры на сложном выезде. Теперь лондонцы закрепляются в группе лидеров, продолжая борьбу за попадание в Лигу чемпионов.