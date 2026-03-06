Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Как "король цветов" открывает новые горизонты для агросектора Кыргызстана

383  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В самом начале весны Бишкек стал центром притяжения для всех, кто ценит красоту и верит в силу созидания. Здесь прошла "Всемирная конференция по пионам – 2026" - событие историческое, ведь форум такого масштаба впервые принимал не только Кыргызстан, но и вся Центральная Азия.

Символизм ощущался в каждой детали. Конференция открылась в первый рабочий день после празднования Нового года в Китае - в первый день года лошади. Атмосферу тепла и весеннего обновления задала Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин. В своем выступлении она рассказала о традициях "пионовой дипломатии", о красоте цветов и о том, как это хрупкое растение может укреплять международное сотрудничество.

Для китайской культуры пион, или Paeonia, - это не просто декоративное растение. Это "король цветов", символ богатства, благополучия и успеха. Его лепестки веками расцветают на тончайшей вышивке и изысканном фарфоре. Но за эстетикой стоит и мощная аграрная отрасль. В Китае выращивание пионов - это производство эфирных масел для косметики, использование корней и семян в медицине, а также масштабный экспорт саженцев. Знаменитые фестивали в городе Лоян ежегодно привлекают миллионы туристов, превращая цветение в настоящий праздник жизни.

Организатором мероприятия в Бишкеке выступила китайская компания Heze Peony Water Group Co., Ltd. Основная цель встречи - принести эти современные технологии культивирования и переработки в Кыргызстан. В обсуждении будущего отрасли приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков и ведущие эксперты.

Главным итогом дня стало подписание меморандума о стратегическом партнёрстве между Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства Кыргызстана и компанией Heze Peony Water Group Co., Ltd. Этот документ открывает двери для государственных сортоиспытаний и внедрения биотехнологий. Проведение такой конференции стало важным шагом в укреплении международного сотрудничества, наполнив агропромышленный комплекс нашей страны ароматом пионов и новыми перспективами развития.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456268
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  