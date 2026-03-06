Как "король цветов" открывает новые горизонты для агросектора Кыргызстана

В самом начале весны Бишкек стал центром притяжения для всех, кто ценит красоту и верит в силу созидания. Здесь прошла "Всемирная конференция по пионам – 2026" - событие историческое, ведь форум такого масштаба впервые принимал не только Кыргызстан, но и вся Центральная Азия.

Символизм ощущался в каждой детали. Конференция открылась в первый рабочий день после празднования Нового года в Китае - в первый день года лошади. Атмосферу тепла и весеннего обновления задала Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин. В своем выступлении она рассказала о традициях "пионовой дипломатии", о красоте цветов и о том, как это хрупкое растение может укреплять международное сотрудничество.

Для китайской культуры пион, или Paeonia, - это не просто декоративное растение. Это "король цветов", символ богатства, благополучия и успеха. Его лепестки веками расцветают на тончайшей вышивке и изысканном фарфоре. Но за эстетикой стоит и мощная аграрная отрасль. В Китае выращивание пионов - это производство эфирных масел для косметики, использование корней и семян в медицине, а также масштабный экспорт саженцев. Знаменитые фестивали в городе Лоян ежегодно привлекают миллионы туристов, превращая цветение в настоящий праздник жизни.

Организатором мероприятия в Бишкеке выступила китайская компания Heze Peony Water Group Co., Ltd. Основная цель встречи - принести эти современные технологии культивирования и переработки в Кыргызстан. В обсуждении будущего отрасли приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков и ведущие эксперты.

Главным итогом дня стало подписание меморандума о стратегическом партнёрстве между Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства Кыргызстана и компанией Heze Peony Water Group Co., Ltd. Этот документ открывает двери для государственных сортоиспытаний и внедрения биотехнологий. Проведение такой конференции стало важным шагом в укреплении международного сотрудничества, наполнив агропромышленный комплекс нашей страны ароматом пионов и новыми перспективами развития.