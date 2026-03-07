Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.90 - 101.90

Кыргызстанских аграриев приглашают на выставку "Агрокомплекс" в Уфу

371  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 17 по 20 марта 2026 года в Уфе при поддержке Минсельхоза России пройдут крупнейшие отраслевые события - Агропромышленный форум и 36-я международная выставка "Агрокомплекс". Это ежегодное мероприятие традиционно становится авторитетной площадкой для прямого диалога между представителями агробизнеса, органов государственной власти, профильных ассоциаций и научного сообщества стран-партнёров.

Масштабная экспозиция "Агрокомплекс – 2026" соберет более 380 компаний-флагманов сельскохозяйственной отрасли из 40 регионов России и зарубежных государств. Посетители смогут ознакомиться с широким спектром современной спецтехники и комплектующих, инновационными решениями в сфере животноводства и ветеринарии, передовыми агрохимическими продуктами и удобрениями. Особое внимание в этом году уделено цифровым технологиям и оборудованию для хранения и переработки продукции, что открывает новые возможности для развития перерабатывающего сектора Кыргызстана.

Деловая программа форума сосредоточена на ключевых трендах аграрного рынка. Эксперты обсудят вопросы технологического суверенитета, селекции и биотехнологий, а также перспективы молочной и мясной индустрии в условиях международной кооперации. Центральным событием станет пленарное заседание "Инвестиции в АПК: прошлое, настоящее и будущее", где участники обсудят механизмы привлечения капитала и расширения экспортного потенциала.

Участие в форуме позволит специалистам из Кыргызстана наладить деловые контакты и перенять опыт внедрения цифровых инноваций. Подробности доступны на сайте https://www.agrobvk.ru/.

Оргкомитет: ar@bvkexpo.ru, +7(347)295-98-97, +79173420878.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456269
Теги:
выставка, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  