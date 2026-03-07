Кыргызстанских аграриев приглашают на выставку "Агрокомплекс" в Уфу

С 17 по 20 марта 2026 года в Уфе при поддержке Минсельхоза России пройдут крупнейшие отраслевые события - Агропромышленный форум и 36-я международная выставка "Агрокомплекс". Это ежегодное мероприятие традиционно становится авторитетной площадкой для прямого диалога между представителями агробизнеса, органов государственной власти, профильных ассоциаций и научного сообщества стран-партнёров.

Масштабная экспозиция "Агрокомплекс – 2026" соберет более 380 компаний-флагманов сельскохозяйственной отрасли из 40 регионов России и зарубежных государств. Посетители смогут ознакомиться с широким спектром современной спецтехники и комплектующих, инновационными решениями в сфере животноводства и ветеринарии, передовыми агрохимическими продуктами и удобрениями. Особое внимание в этом году уделено цифровым технологиям и оборудованию для хранения и переработки продукции, что открывает новые возможности для развития перерабатывающего сектора Кыргызстана.

Деловая программа форума сосредоточена на ключевых трендах аграрного рынка. Эксперты обсудят вопросы технологического суверенитета, селекции и биотехнологий, а также перспективы молочной и мясной индустрии в условиях международной кооперации. Центральным событием станет пленарное заседание "Инвестиции в АПК: прошлое, настоящее и будущее", где участники обсудят механизмы привлечения капитала и расширения экспортного потенциала.

Участие в форуме позволит специалистам из Кыргызстана наладить деловые контакты и перенять опыт внедрения цифровых инноваций. Подробности доступны на сайте https://www.agrobvk.ru/.

Оргкомитет: ar@bvkexpo.ru, +7(347)295-98-97, +79173420878.