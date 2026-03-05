Погода
В Ошской области открылась международная выставка "Агро Экспо – 2026"

- Светлана Лаптева
В Ошской области стартовала масштабная агротехническая выставка "Агро Экспо", ставшая ключевой площадкой для демонстрации достижений современного сельского хозяйства. В открытии мероприятия принял участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков. Как сообщает пресс-служба ведомства, глава министерства детально ознакомился с представленными образцами техники, сортовыми саженцами, семенами и новейшими агрохимическими средствами.

Особое внимание министр уделил прямому диалогу с дехканами и фермерами. В ходе неформального общения обсуждались наиболее острые вопросы развития отрасли и внедрения инновационных методов обработки земли. Экспозиция предоставила сельхозпроизводителям возможность в реальном времени оценить эффективность представленных технологий, которые способны значительно повысить производительность труда и качество продукции.

Международный статус выставки подтвердило участие представителей из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других государств. Такой широкий географический охват вызвал повышенный интерес к мероприятию, превратив его в эффективную платформу для обмена опытом и укрепления межрегионального сотрудничества в Центральной Азии.

Организованная на высоком уровне "Агро Экспо" стала не только витриной достижений, но и консультационным центром. Фермеры смогли получить профессиональные советы экспертов и исчерпывающую информацию о новинках рынка. Проведение подобных выставок вносит значительный вклад в модернизацию аграрного сектора, позволяя кыргызстанским сельхозпроизводителям идти в ногу со временем и повышать конкурентоспособность своего производства.


Теги:
выставка, Ош, Кыргызстан, Минсельхоз
