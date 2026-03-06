На посту "Кызыл-Кыя" пресекли ввоз 80 тысяч саженцев из Узбекистана

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает о предотвращении ввоза крупной партии посадочного материала на фитосанитарном контрольном посту "Кызыл-Кыя" в Баткенской области. В ходе проверки 3 марта 2026 года инспекторы Департамента химизации, защиты и карантина растений выявили груз из 80 520 саженцев, импортированных из Республики Узбекистан.

Основанием для запрета на ввоз стало постановление Кабинета Министров КР № 103 от 13 февраля 2026 года "О введении временного запрета на ввоз (импорт) саженцев сортов плодово-ягодных культур на территорию Кыргызской Республики". При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что сорта ввозимых плодово-ягодных культур не входят в перечень разрешенных данным нормативным актом.

В соответствии с действующим законодательством, весь объем посадочного материала был возвращен в страну-экспортер. Ведомство напоминает, что данные ограничительные меры направлены на защиту фитосанитарной безопасности страны и поддержку отечественного семеноводства. Контроль на приграничных постах усилен для недопущения ввоза продукции, не соответствующей установленным государственным стандартам и требованиям.