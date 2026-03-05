Проведение женского Кубка африканских наций по футболу под угрозой

Проведение женского Кубка африканских наций (WAFCON) оказалось под вопросом из-за неопределённости с готовностью Марокко принять соревнование менее чем за две недели до его начала.

Турнир под эгидой Африканской конфедерации футбола (CAF) должен пройти с 5 по 26 июля 2025 года (согласно официальному календарю, так как зимние сроки были сдвинуты). Марокко планировало принять соревнование во второй раз подряд, однако в последние недели появились сообщения о возможных организационных сложностях.

Глава отдела коммуникаций CAF Луксоло Септембер заявил, что ситуация находится на рассмотрении руководства и окончательное решение будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее президент CAF Патрис Мотсепе подчёркивал, что турнир должен пройти в запланированные сроки, отметив его критическую важность: соревнование является основным этапом отбора на чемпионат мира по футболу среди женщин 2027 года, который пройдёт в Бразилии.

С резкой критикой ситуации выступили в Южно-Африканской Республике. Министр спорта страны Гейтон Маккензи заявил, что неопределённость за считаные дни до старта недопустима, и подтвердил, что ЮАР готова оперативно принять турнир у себя.

В финальной стадии турнира должны принять участие 12 национальных сборных (а не 16). Стоит отметить, что действующим чемпионом является сборная ЮАР, которая в финале прошлого розыгрыша (2022) обыграла Марокко со счётом 2:1. Сборная Нигерии же является самым титулованным участником в истории турнира, но в прошлый раз осталась без медалей.