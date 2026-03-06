В Жайылском районе мужчина избил сына до потери сознания

В Жайылском районе Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в семейном насилии. По данным милиции, он избил гражданскую супругу и их несовершеннолетнего сына.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 4 марта в милицию обратилась гражданка Ш.Ы., 1989 года рождения. Она сообщила, что в тот же день её гражданский супруг Ю.Ф., 1991 года рождения, находясь дома, применил к ней физическое и психологическое насилие.

Кроме того, по словам заявительницы, мужчина избил их сына А.Ч., 2008 года рождения, и ударил его головой, после чего подросток потерял сознание.

Согласно предварительному диагнозу, у несовершеннолетнего выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и возможный перелом носа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 (семейное насилие) УК КР.

Подозреваемый Ю.Ф., 1991 года рождения водворен в ИВС. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

В ГУВД Чуйской области напомнили, что любые проявления насилия в отношении женщин и несовершеннолетних будут жёстко пресекаться, а виновные привлекаться к ответственности по закону.