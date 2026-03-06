Погода
Дональд Трамп принял "Интер Майами" и Лионеля Месси в Белом доме

В Вашингтоне состоялась торжественная церемония в честь чемпионов MLS 2025 года - футбольного клуба "Интер Майами". Президент США Дональд Трамп поприветствовал команду во главе с капитаном Лионелем Месси, отметив их выдающиеся достижения в прошедшем сезоне.

В ходе встречи Месси вручил главе государства памятный подарок - украшенный драгоценными камнями розовый футбольный мяч в фирменных цветах клуба. Дональд Трамп поблагодарил аргентинца за вклад в развитие американского футбола, подчеркнув сложность его миссии. Президент отметил, что на игрока такого уровня всегда оказывается колоссальное давление, так как болельщики ждут от него только побед, и Месси блестяще справляется с этой задачей.

В своей речи Трамп также упомянул легендарного Пеле, в шутку предположив, что Месси, возможно, уже превзошел великого бразильца. На мероприятии присутствовали звезды мирового футбола Луис Суарес и Родриго Де Пауль, комиссар MLS Дон Гарбер, а также легенда бейсбола Алекс Родригес.

Напомним, что "Интер Майами" завоевал титул в декабре, обыграв в финале "Ванкувер Уайткэпс", а Лионель Месси второй год подряд был признан самым ценным игроком лиги. Этот визит в Белый дом стал первым для аргентинской суперзвезды. Сразу после официальной части команда отправилась на подготовку к очередному матчу чемпионата против "Ди Си Юнайтед".


