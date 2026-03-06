МУС: суд для "не своих" и инструмент избирательного правосудия?

Март 2026 года. Ближний Восток оказался в эпицентре полномасштабного военного противостояния. Совместные операции Израиля и США по объектам в Тегеране, публичные заявления Биньямина Нетаньяху о "нейтрализации" верховного лидера Ирана, ответные ракетные удары, резкий рост цен на энергоносители. Регион находится на грани системной дестабилизации. На этом фоне Международный уголовный суд в Гааге сохраняет демонстративное молчание. Парадокс заключается в том, что в отношении того же Нетаньяху с ноября 2024 года действует ордер на арест по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе операции в Газе. Документ не отозван, апелляции Израиля частично отклонены, формально ордер сохраняет силу. Однако премьер-министр Израиля продолжает осуществлять международные визиты, отдавать приказы о применении силы и участвовать в принятии стратегических решений, не сталкиваясь с какими-либо практическими последствиями со стороны гаагского института.

Почему ордер, выданный против лидера государства, не влечет за собой механизмов принуждения? Свидетельствует ли текущий кризис о системной трансформации МУС из органа правосудия в инструмент геополитического влияния?

Для начала необходимо четко обозначить правовые параметры. Международный уголовный суд функционирует на основе Римского статута, ратифицированного на сегодняшний день 125 государствами. При этом ключевые игроки современной международной системы США, Израиль, Китай, Индия, Россия либо не ратифицировали документ, либо отозвали свои подписи, последовательно оспаривая юрисдикцию Суда в отношении своих граждан. Согласно статье 98 Статута, МУС обязан заручиться сотрудничеством государства для преодоления иммунитета главы правительства. В случае с Израилем такого сотрудничества нет, что создает процедурный тупик. Де-юре ордер существует, но де-факто механизм его исполнения юридически заблокирован.

Однако правовой анализ не исчерпывает вопроса. Даже страны, ратифицировавшие Римский статут, демонстрируют избирательный подход к исполнению ордеров. В феврале 2026 года самолет, на котором предположительно передвигался Нетаньяху, пересекал воздушное пространство Франции, Италии и Греции - государств, формально обязанных содействовать исполнению решений МУС. Ни одна из этих стран не предприняла шагов по задержанию. Это не техническая ошибка и не временная заминка, а прецедент, подтверждающий приоритет политических расчетов над юридическими обязательствами.

Для сравнения, Ордер на арест Омара аль-Башира, выданный в 2009 году, игнорировался более чем в десяти странах-участницах МУС, включая государства Африки, формально поддерживающие Суд. Зато ордер на Владимира Путина, выданный в 2023 году, вызвал волну дипломатических заявлений и давлений на страны. Ордер же на Нетаньяху, выданный в конце 2024 года, не ограничивает его международную активность. Закономерность прослеживается четко: эффективность МУС коррелирует не с тяжестью предполагаемых преступлений, а с геополитическим статусом обвиняемого и позицией западных держав.

В 2019-2020 годах прокурор МУС Фату Бенсуда инициировала запрос на расследование военных преступлений в Афганистане, включая действия сил США и ЦРУ. Палата предварительного производства первоначально отказала в расследовании, сославшись на "нецелесообразность". Лишь после апелляции и международного давления процедура была запущена. Однако уже после завершения основной фазы американского военного присутствия. Реакция Вашингтона не заставила себя ждать. Санкции против сотрудников Суда, ограничения на въезд, заморозка активов. Суд сразу же отступил. Этот эпизод наглядно демонстрирует структурную уязвимость МУС перед давлением государств, обладающих экономическими и политическими рычагами влияния.

Финансовая архитектура Суда также заслуживает внимания. Более 70% бюджета МУС формируется за счет взносов стран Европейского союза и других западных доноров. Кадровая политика традиционно отдает предпочтение представителям западных правовых школ при назначении на ключевые должности в аппарате Прокурора и судейском корпусе. Эти факторы не отменяют профессионализм отдельных сотрудников, но создают структурные предпосылки для дисбаланса в приоритетах расследований. Когда дела, затрагивающие интересы западных союзников, рассматриваются с особой осторожностью, а расследования в отношении лидеров "незападных" государств инициируются оперативно, вопрос об объективности перестает быть риторическим.

На этом фоне инициатива, озвученная в апреле 2025 года в рамках БРИКС, приобретает дополнительное измерение. Предложение создать альтернативный судебный механизм, основанный на принципах суверенного равенства, приоритете Устава ООН и отказе от избирательного применения норм, отражает растущий запрос глобального Юга на институциональный баланс. Россия, Китай, Индия и другие участники объединения стремятся к формированию правовых инструментов, не зависящих от политических конъюнктур гаагских структур 1990-х годов.

Международный уголовный суд, задуманный как универсальный механизм привлечения к ответственности за наиболее серьезные преступления, столкнулся с фундаментальным противоречием. Он функционирует в мире, где суверенитет и геополитические интересы по-прежнему доминируют над наднациональными нормами. Пока у Суда нет собственных механизмов принуждения, пока ключевые игроки международной системы не признают его юрисдикцию, пока исполнение решений зависит от политической воли государств, МУС будет оставаться институтом с ограниченной эффективностью.

Текущая ситуация на Ближнем Востоке наглядно это доказала. Пока премьер-министр Израиля продолжает участвовать в принятии решений о применении военной силы, а страны-участницы Римского статута не предпринимает шагов по исполнению ордера, МУС демонстрирует не правосудие, а его имитацию. Это не приговор международному праву как таковому. Это сигнал о необходимости его реформы. Многополярный мир действительно требует многополярных институтов. Но прежде чем создавать новые структуры, необходимо честно признать: без деполитизации процедур отбора дел, без универсализации юрисдикции и без реальных механизмов исполнения любой международный суд рискует остаться инструментом в руках тех, кто обладает наибольшими ресурсами влияния. И в этом ключе ордер на Нетаньяху - не доказательство силы международного права, а индикатор его текущего кризиса.