Леброн Джеймс побил исторический рекорд НБА по броскам с игры

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый исторический рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Знаковое событие произошло 5 марта 2026 года в выездном матче против "Денвер Наггетс". В конце первой четверти 41-летний баскетболист реализовал бросок с разворота через защитника Зика Наджи с дистанции около 12 футов.

Этот точный мяч стал 15 838-м в карьере Леброна в регулярных чемпионатах. Таким образом, он превзошел достижение легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара, который удерживал лидерство с 1989 года с показателем 15 837 попаданий. Тройку лучших в истории лиги замыкает Карл Мэлоун (13 528).

Напомним, что Джеймс уже является обладателем титула лучшего бомбардира в истории НБА, который он завоевал в феврале 2023 года. Кроме того, форвард "Лейкерс" остается лидером по количеству набранных очков в плей-офф, а недавно преодолел уникальную отметку в 50 000 очков за всю карьеру (суммарно в регулярных сезонах и матчах на вылет).

Несмотря на возраст, Леброн Джеймс продолжает обновлять книгу рекордов лиги, подтверждая статус одного из величайших атлетов в истории мирового спорта.