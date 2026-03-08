Погода
Цены ниже рыночных привлекли покупателей на ярмарку в Токтогульском районе

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области стартовала продовольственная ярмарка, организованная по поручению главы Минсельхоза Эрлиста Акунбекова. Главная особенность мероприятия - максимально доступные цены на продукты первой необходимости.

Местные фермеры и перерабатывающие предприятия получили возможность торговать напрямую, минуя посредников. Благодаря этому стоимость товаров повседневного спроса удалось снизить до уровня ниже рыночного. Например, свежую говядину на прилавках можно найти по 680 сомов за килограмм.

Подобные ярмарки проводятся по всей стране согласно утвержденному графику. Такой формат торговли не только поддерживает отечественных производителей, обеспечивая им рынок сбыта, но и помогает жителям региона существенно сэкономить на покупке качественной продукции.


Минсельхоз, Токтогульский район, ярмарка, Кыргызстан
