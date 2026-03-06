Погода
Минсельхоз выявил незаконный захват пастбищ в селе Кызыл-Тоо

- Светлана Лаптева
В селе Кызыл-Тоо Узгенского района пресечен факт незаконного захвата пастбищных земель. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, двое местных жителей самовольно огородили участок на территории Жазы айыл окмоту.

Сотрудники Регионального управления по земельному и водному надзору по городу Ош и Ошской области составили акты в отношении граждан У.С. и Ш.Н. На нарушителей наложены штрафы согласно статье 239 Кодекса о правонарушениях КР. Кроме того, за повреждение почвенного слоя им предъявлен иск на сумму 32 716 сомов.

Инспекторы вынесли обязательное предписание: незаконные ограждения должны быть демонтированы, а пастбищный участок приведен в первоначальное состояние. Ведомство напоминает, что самовольное использование земель недопустимо и влечет за собой строгую ответственность в соответствии с законодательством.


Теги:
нарушения, Ошская область, пастбища
